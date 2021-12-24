Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 25 грудня 2021

День творчої та фізичної активності – прогноз найяскравіших астрологічних аспектів для кожного знака зодіаку, повідомляє Корреспондент.

У суботу, 25 грудня, 21-й день за місячним календарем. Місяць у знаку зодіаку Діва.

Місяць у Діві – сприятливий час для кропіткої роботи, яка потребує підвищеної уваги й терпіння.

День вдалий для вирішення проблем, що стосуються способу життя, здоров'я, харчування, а також ділової та інтелектуальної роботи, навчання, оформлення грошових документів, наведення порядку.

24 грудня – день творчої та фізичної активності. Корисними є колективна робота, подорожі, водні процедури, прогулянки на свіжому повітрі, спорт.

У фазу Спадаючого Місяця знижується життєздатність, людина швидше втомлюється, втрачає енергію та стає менш активною.

Це період емоційного і фізичного спаду, під час якого краще вести налагоджені справи, що не потребують особливих зусиль.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 25 грудня Овен (21.03-19.04)

Будь-яку справу Овни зможуть довести до кінця та матимуть чималий прибуток. Зірки радять обов'язково скористатися сприятливим моментом і реалізувати те, що раніше відкладали.

Телець (20.04-20.05)

Тельці будуть товариськими й активними. Вони легко зможуть отримати потрібну інформацію собі на користь.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюки переважно муситимуть працювати в інтенсивному режимі, проте їхні зусилля дадуть матеріальну вигоду. За такої нагоди можна навчитися діяти за швидко змінної ситуації та бути креативними.

Рак (22.06-22.07)

Раки, хоч і муситимуть зосередитися на особистих негараздах, їм сприятимуть зірки. Зусилля, спрямовані на вирішення незлагоди і встановлення контакту із близькими, дадуть гарний результат. Головне – не втручатися в справи, які відверто не стосуються представників знака.

Лев (23.07-22.08)

На Левів чекає скрута через нестачу грошей. Можливо, затримають обіцяні платежі чи навіть відверто ошукають. Зірки радять не панікувати і заручитися підтримкою близьких – обов'язково знайдеться людина, яка допоможе вирішити ситуацію, що склалася.

Діва (23.08-22.09)

У Дів буде день підвищеної активності і досягнення результатів. Сутужно точно не буде – представників знака охопить вир подій. Зірки радять ні з ким не конфліктувати й обов'язково знайти час для відпочинку.

Терези (23.09-22.10)

Зірки обіцяють Терезам, що це буде день реалізації проектів і бажань. Це стосується не тільки робочих справ, а й особистих. Можна сміливо виказувати ініціативу, а також розраховувати на підтримку й розуміння.

Скорпіон (23.10-21.11)

День у Скорпіонів буде досить напруженим, але вдовольнить їх. Швидка зміна декорацій, спілкування та нові обличчя анітрохи не втомлять представників знака, навпаки - подарують корисний досвід.

Стрілець (22.11-21.12)

На те, яким буде день у Стрільців, вплинуть обстановка і самопочуття. Представникам знака можуть надокучити скарги близьких і побутові проблеми. Зірки радять усамітнитися та присвятити час улюбленій справі.

Козеріг (22.12-19.01)

Козероги успішно вирішать грошові проблеми і стабілізують фінансову ситуацію. День обіцяє хороші перспективи в справах з нерухомістю та торгівлею.

Водолій (20.01-18.02)

Зірки радять Водоліям вирішити побутові проблеми і присвятити час відпочинку й спілкуванню із близькими. Важливо захистити себе від суперечок і інтриг, а також уникайте сварок.

Риби (19.02-20.03)

Рибам не варто звертати увагу на думку інших – цього дня це не дасть зиску і може похитнути упевненість представників знака у власних силах. Зірки радять сконцентруватися на власній меті і продумати кожен етап її реалізації.