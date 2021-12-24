ФСБ затримала військового, який «співпрацював» із українською розвідкою

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії оголосила про затримання російського військовослужбовця, підозрюваного у співпраці з розвідкою України, повідомляє Новое время.

Вказано, що військового затримали у Воронезькій області, яка межує на півдні з Україною, за підозрою у державній зраді. За даними ФСБ, затриманий був завербований військовою розвідкою України і збирав дані про російські війська, «витік яких міг завдати шкоди обороноздатності держави».

Портал РИА-Новости опублікував відео із затриманням підозрюваного.

Інших подробиць та імені підозрюваного у ФСБ не розкрили. Військовий гарнізонний суд вже заарештував військовослужбовця. За статтею про держзраду йому загрожує до 20 років позбавлення волі.