Президент "Дженоа" розсипався у компліментах до Шевченка

Президент "Дженоа" Альберто Дзангрілло поділився своєю думкою про роботу українського тренера Андрія Шевченка в клубі з Генуї, повідомляє УНІАН.

"Не так і просто зважитися очолити команду-аутсайдера, для цього потрібно бути сміливою людиною. Якщо хтось думав, що Шевченко прийшов, тому що він комусь подобається або він запропонував свої послуги, то дуже сильно помиляється.

"Дженоа" зараз - це комерційний проект, який повинен розвиватися. Запрошення Шевченка - це стратегічна цінність для всього клубу, нам треба думати про перспективу.

Андрій - найсильніший спортсмен, брав "Золотий м'яч", при цьому він скрупульозний і серйозний. Він зробив вибір у своєму житті, покинувши Лондон, і тому ми повинні його підтримати. Громадськість любить Шевченка, я люблю Шевченка також" , - наводить слова Дзангрілло .

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