Президент "Дженоа" розсипався у компліментах до Шевченка
Президент "Дженоа" Альберто Дзангрілло поділився своєю думкою про роботу українського тренера Андрія Шевченка в клубі з Генуї, повідомляє УНІАН.
"Не так і просто зважитися очолити команду-аутсайдера, для цього потрібно бути сміливою людиною. Якщо хтось думав, що Шевченко прийшов, тому що він комусь подобається або він запропонував свої послуги, то дуже сильно помиляється.
"Дженоа" зараз - це комерційний проект, який повинен розвиватися. Запрошення Шевченка - це стратегічна цінність для всього клубу, нам треба думати про перспективу.
Андрій - найсильніший спортсмен, брав "Золотий м'яч", при цьому він скрупульозний і серйозний. Він зробив вибір у своєму житті, покинувши Лондон, і тому ми повинні його підтримати. Громадськість любить Шевченка, я люблю Шевченка також", - наводить слова Дзангрілло.
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У семи матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 2 очки.
- "Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану"(0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0) і "Аталантою" (0:0).
- "Дженоа" займає 18-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.