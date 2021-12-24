Найближчим часом з "червоної зони" вийдуть дві останні області - МОЗ
Найближчими днями дві останні області вийдуть із червоного рівня епідемічної небезпеки. Ситуація з поширенням коронавірусу стабілізується, повідомляє УНІАН.
Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Рада".
За словами очільника МОЗ, "червону зону" залишать Волинська та Запорізька області. Зараз ці регіони вийшли за індикаторами з "червоного" рівня епіднебезпеки.
"Ми вчора від Міністерства охорони здоров'я направили відповідну заяву до Кабінету Міністрів про скликання комісії з ТЕБ та НС, яке розгляне ситуацію. І потенційно ми найближчими днями зможемо вивести останні дві області з "червоного" рівня епіднебезпеки", - сказав він.
Регіони перейдуть до "жовтої зони", який передбачає заборони на:
- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів та викладачів
- роботу освітніх закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу
- масові заходи
- роботу кінотеатрів, театрів, інших закладів культури
- роботу ресторанів та кафе, окрім роботи на винос та доставки
- роботу спортзалів і басейнів
- діяльність готелів, санаторних, соціальних закладів
- міжобласні та міжнародні перевезення
При цьому обмеження, передбачені 'жовтим' рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі мають "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікати, підтвердження одужання від коронавірусу або негативні тести на коронавірус.
Минулої доби, 23 грудня, коронавірус в Україні виявили у 6647 осіб. Серед них 519 дітей та 107 медпрацівників. Також зафіксовано 248 летальних випадків, 14 874 пацієнти одужали, госпіталізували 1 646 осіб.