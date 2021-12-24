Зеленський поговорив телефоном з президентом Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим та привітав його з ювілеєм, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби глави держави.

Зеленський побажав Алієву наснаги та подальших успіхів у справі служіння батьківщині на благо азербайджанського народу.

Президенти обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства.

Співрозмовники приділили окрему увагу питанням організації Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану.