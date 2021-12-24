Вселенський патріарх Варфоломій захворів на коронавірус

Вселенський патріарх Варфоломій отримав позитивний результат тесту на виявлення коронавірусу. Має легкі симптоми хвороби, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Зазначається, що Варфоломій пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу. Наразі він має легкі симптоми, втім загальний стан здоров’я оцінюється, як добрий. Після діагностування захворювання - Вселенський патріарх відвідав центральну лікарню Стамбула для подальшого профілактичного огляду.

Водночас 81-річний Варфоломій подякував усім, хто хвилюється через його здоров’я.