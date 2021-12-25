У далеку дорогу взимку на автомобілі: поради водіям

Попереду – довгі вихідні, тому багато автомобілістів на свята вирушать у подорож: до родичів або в туристичні поїздки. Зараз розповімо про особливості далеких заміських поїздок в зимовий період, повідомляє РБК-Україна.

Корисні поради, які далеку дорогу взимку на авто зроблять комфортною та безпечною, читайте нижче в матеріалI.

Важливо розуміти, що вирушати в далеку дорогу взимку варто лише на справному і повністю заправленому автомобілі, який авжеж взутий в зимову гуму. В іншому випадку поїздка може бути просто небезпечною.

Головні правила безпечного заміської подорожі взимку на авто