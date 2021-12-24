Кабмін продовжив повноваження тимчасових членів правління Нафтогазу

Уряд продовжив термін дії повноважень чотирьох тимчасових членів правління НАК Нафтогаз України, повідомляє Новое время.

Кабінет міністрів продовжив повноваження чотирьох тимчасових членів правління НАК Нафтогаз України до 29 квітня 2022 року.

Таке розпорядження опубліковано на Урядовому порталі.

Повноваження продовжили Олені Бойченко, Владиславу Воловику, Маврикію Калугину та Роману Чумаку. Вони були призначені на свої посади у правлінні 28 вересня 2021 року на період до прийняття новим складом наглядової ради компанії рішень щодо формування правління, але не пізніше 8 грудня 2021 року.

За день до цього, 27 вересня, члени наглядової ради Нафтогазу склали свої повноваження. Після цього Кабмін тимчасово взяв на себе функції наглядової ради компанії.

Як повідомлялося, на початку вересня три незалежні члени наглядової ради Нафтогазу Клер Спотисвуд, Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден подали у відставку і написали листа на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля . Вони пояснили своє рішення складнощами у взаємодії із головою правління Нафтогазу Юрієм Вітренко.

Сам Вітренко, коментуючи їхню відставку, заявив, що в наглядовій раді не було людей ні з нафтогазовою, ні з юридичною освітою та досвідом . Він також розкритикував сам процес відбору незалежних членів наглядової ради.