Держреєстрація "фопу": коли заявнику можуть відмовити

Ряд причин можуть бути відмовою для державної реєстрації фізособи-підприємця. Повідомлення про таку відмову має містити посилання на конкретну норму законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, повідомляє UBR.

Відмова здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

У держреєстрації ФОП можуть відмовити з таких причин:

документи представлені особою, яка не має повноважень;

документи подано до неналежного суб'єкта держреєстрації;

є обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;

в Єдиному держреєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстрації;

наявність запису в ЄДР про те, що фізична особа вже зареєстрована як ФОП;

не усунуто підстав для припинення розгляду документів протягом встановленого строку;

подані документи суперечать вимогам законів.

Після усунення цих причин заявник може повторно подати документи.