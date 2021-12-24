Зеленський зустрівся з групою американських сенаторів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовами українських кокусів та великою групою сенаторів і конгресменів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Зеленського в Twitter.

"Провели важливу й продуктивну розмову зі співголовами українських кокусів і великою групою сенаторів і конгресменів Конгресу США у переддень Різдва. Цінуємо потужну двопалатну й двопартійну підтримку України. Це особливо важливо для збереження миру й безпеки у регіоні!" , — відзначається у повідомленні.

Провели важливу й продуктивну розмову зі співголовами українських кокусів і великою групою сенаторів і конгресменів @congressdotgov у переддень Різдва. Цінуємо потужну двопалатну й двопартійну підтримку України. Це особливо важливо для збереження миру й безпеки у регіоні! pic.twitter.com/oDZE3i7WDM — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2021

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський вже проводив зустріч з членами Сенату і Палати представників Конгресу США.