Зеленський зустрівся з групою американських сенаторів
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовами українських кокусів та великою групою сенаторів і конгресменів, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Зеленського в Twitter.
"Провели важливу й продуктивну розмову зі співголовами українських кокусів і великою групою сенаторів і конгресменів Конгресу США у переддень Різдва. Цінуємо потужну двопалатну й двопартійну підтримку України. Це особливо важливо для збереження миру й безпеки у регіоні!", — відзначається у повідомленні.
Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський вже проводив зустріч з членами Сенату і Палати представників Конгресу США.