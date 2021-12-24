Питання референдуму щодо Донбасу поки не обговорюється — Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що про проведення референдуму щодо Донбасу поки не йдеться, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Фокус він нагадав, що президент України Володимир Зеленський не виключає, що референдум щодо Донбасу потрібно провести, проте наразі це питання не обговорюється.

"Питання референдуму зараз не обговорюється. Володимир Зеленський зазначав, що він як президент, який сповідує принцип народовладдя, вважає, що якщо у суспільстві виникає питання, яке вимагає зафіксувати думку всього народу України, то такі референдуми мають відбутися. Президент сказав, що не відкидає проведення референдуму. Але поки про це не йдеться" , — сказав Єрмак.

Він зазначив, що зараз є кілька варіантів мирного плану щодо Донбасу, зокрема запропоновані кілька місяців тому Німеччиною та Францією так звані кластери.

"Усі мирні плани, у тому числі дорожня карта, мають базуватись на Мінських угодах. Перший рядок у них — дата, 2015 рік, у будь-якому разі сьогодні на базі цього документа потрібна дорожня карта, враховуючи, що вже практично 2022-й. Є різні інтерпретації, поки що єдиного узгодженого документа не існує, але ми не перестаємо шукати різні варіанти" , — наголосив глава Офісу президента.

13 грудня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що поки що немає предмету для обговорення питання можливого проведення референдуму щодо статусу Донбасу та Криму.

У червні 2021 року Володимир Зеленський говорив, що якщо жоден із варіантів врегулювання війни на Донбасі не спрацює, питання про повний розрив зв'язків із регіоном можуть винести на всеукраїнський референдум.

У січні 2021-го Верховна Рада ухвалила законопроект про всеукраїнський референдум.