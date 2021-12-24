Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА

Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова новим головою Харківської ОДА. До цього Синєгубов очолював Полтавську ОДА, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Призначити Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №676/2021.

Зазначимо, що Олег Синєгубов народився в 1983 році в Харкові. У 2004 закінчив Національний університет внутрішніх справ.

У 2000-2008 роках служив в органах внутрішніх справ України, а з 2008 по 2019 працював у Харківському університеті внутрішніх справ на різних посадах - від старшого викладача до декана факультету.

В останні два роки Олег Синєгубов очолював Полтавську ОДА.

15 грудня Кабмін погодив призначення Олега Синєгубова на посаду голови Харківської ОДА.

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