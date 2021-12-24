Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова новим головою Харківської ОДА. До цього Синєгубов очолював Полтавську ОДА, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Призначити Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації" , - йдеться в указі №676/2021.

Зазначимо, що Олег Синєгубов народився в 1983 році в Харкові. У 2004 закінчив Національний університет внутрішніх справ.

У 2000-2008 роках служив в органах внутрішніх справ України, а з 2008 по 2019 працював у Харківському університеті внутрішніх справ на різних посадах - від старшого викладача до декана факультету.

В останні два роки Олег Синєгубов очолював Полтавську ОДА.

15 грудня Кабмін погодив призначення Олега Синєгубова на посаду голови Харківської ОДА.