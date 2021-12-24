У судді КСУ знайшли незадекларовану землю в окупованому Криму

Судді Конституційного суду України — Віктор Кривенко та Олександр Касмінін — вказали неправдиві відомості у своїх деклараціях, за що їм загрожує кримінальна відповідальність, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства із запобігання корупції.

Детективи НАЗК знайшли у Кривенка незадекларовану земельну ділянку у Криму вартістю 4 мільйони гривень, а у Касмініна — квартиру у Києві площею понад 150 квадратних метрів вартістю 2,4 мільйона гривень.

Порушення суддів підпадають під статтю 366-2 КК. Їм загрожує штраф у розмірі 68-85 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до двох років.

Ще один суддя КСУ Володимир Мойсик не вказав у декларації 239 тисяч гривень доходу, що є адміністративним правопорушенням.

У Олександра Тупицького, Ігоря Сліденка, Сергія Саса, Віктора Городовенка та Віктора Колесника НАЗК не виявило серйозних порушень у деклараціях.