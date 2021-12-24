Справа українського журналіста: російські прокурори не з'явилися до суду

Московська прокуратура скасувала виклик українського журналіста Романа Цимбалюка, але не повідомила про це ані кореспондента, ані його захист﻿. Про це пзаявив адвокат Микола Полозов, повідомляє Ділова столиця.

За словами адвоката, він про відміну виклику дізнався, прийшовши до відомства у призначений час. Проте ні прокурора, ні його помічників на місці не було.

"Російські ЗМІ почали публікувати повідомлення про те, що мене викликають до прокуратури, щоби я дав свідчення щодо адміністративної справи за статтею "Екстремізм" , — прокоментував Цимбалюк.

Полозов припускає, що прокуратура вирішила у такий спосіб ретельніше підготуватися до фабрикації "справи".

"Сьогоднішню ситуацію я можу описати як "той самий незручний момент". І він полягає в тому, що помічник прокурора сам не прийшов на цю зустріч. Але я б не був настільки оптимістичним. Це може означати абсолютно величезний спектр можливих варіацій, від того, що вони передумали відкривати кримінальні справи, і завершуючи тим, що вирішили краще провести експертизу і все ж таки знайти ознаки кримінального діяння. Зараз м'яч перебуває на стороні держави і держава визначатиме, яку кару посилати або не посилати" , — зазначив адвокат.

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що власного кореспондента УНІАН у Росії Романа Цимбалюка викликали на допит до прокуратури Москви у справі про розпалюванні ворожнечі та ненависті до росіян.