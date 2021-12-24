Справа українського журналіста: російські прокурори не з'явилися до суду
Московська прокуратура скасувала виклик українського журналіста Романа Цимбалюка, але не повідомила про це ані кореспондента, ані його захист. Про це пзаявив адвокат Микола Полозов, повідомляє Ділова столиця.
За словами адвоката, він про відміну виклику дізнався, прийшовши до відомства у призначений час. Проте ні прокурора, ні його помічників на місці не було.
"Російські ЗМІ почали публікувати повідомлення про те, що мене викликають до прокуратури, щоби я дав свідчення щодо адміністративної справи за статтею "Екстремізм", — прокоментував Цимбалюк.
Полозов припускає, що прокуратура вирішила у такий спосіб ретельніше підготуватися до фабрикації "справи".
"Сьогоднішню ситуацію я можу описати як "той самий незручний момент". І він полягає в тому, що помічник прокурора сам не прийшов на цю зустріч. Але я б не був настільки оптимістичним. Це може означати абсолютно величезний спектр можливих варіацій, від того, що вони передумали відкривати кримінальні справи, і завершуючи тим, що вирішили краще провести експертизу і все ж таки знайти ознаки кримінального діяння. Зараз м'яч перебуває на стороні держави і держава визначатиме, яку кару посилати або не посилати", — зазначив адвокат.
Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що власного кореспондента УНІАН у Росії Романа Цимбалюка викликали на допит до прокуратури Москви у справі про розпалюванні ворожнечі та ненависті до росіян.