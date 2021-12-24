У Сенаті США запропонували передати Україні нові ракетні комплекси

Американські сенатори Джин Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир) і Роб Портман (республіканець від штату Огайо) заявили, що адміністрації президента США Джо Байдена необхідно передати Україні озброєння. Зокрема зенітні та протикорабельні комплекси, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Вони звернули увагу, що з 2014 року американська сторона направила Києву військову допомогу на суму 2,5 млрд доларів.

"З 2017 року ми надаємо допомогу у вигляді озброєнь вражаючої дії, такі як протитанкові ракети і великокаліберні кулемети" , - нагадали політики.

За їхніми словами, ця допомога призначалася для підготовки України до активного конфлікту на Донбасі, а не до повномасштабного вторгнення Росії.

"У Конгресі ми виступаємо за збільшення обсягів допомоги у сфері безпеки: Сполучені Штати мають прискорити темпи надання допомоги і надати зенітні, протитанкові та протикорабельні системи, а також засоби радіоелектронної боротьби" , - зазначили сенатори.

Вони також вважають, що адміністрація не має підтримувати будь-які спроби змусити Київ поступитися контролем на Донбасі поза рамками "Мінська". На думку Портмана і Шахіна, американському лідеру слід вимагати від РФ відвести війська від кордону до початку подальших переговорів.