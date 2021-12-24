Шварценеггер на Різдво виділив кошти на 25 будиночків для бездомних ветеранів війни

Шварценеггер на Різдво виділив кошти на 25 будиночків для бездомних ветеранів війни

Американський актор та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер долучився до придбання з нагоди Різдва 25 будиночків бездомним ветеранам війни, повідомляє Ділова столиця.

Будинки придбала некомерційна організація Village for Vets. Шварценеггер пожертвував на це 250 тисяч доларів. Нове житло подарують ветеранам пенсійного віку.

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Допис, поширений Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

І хоча розмір таких будиночків зовсім невеликий, там є базові зручності для життя: електрика, опалення та кондиціонер. Один із ветеранів Брюс Генрі Купер навіть особисто подякував Шварценеггеру.

"Це стало для мене порятунком. Він нас не забув", — сказав він.

Зазначимо, у США існує проблема із великою кількістю ветеранів війни, які не мають власних домівок. Наприклад, станом на 2020 рік у країні було понад 37 тисяч таких людей.

І хоча з 2010 року кількість бездомних ветеранів скоротилася майже вдвічі, у 2021 році 11% дорослих бездомних у США були саме ветеранами.

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