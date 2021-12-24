Шварценеггер на Різдво виділив кошти на 25 будиночків для бездомних ветеранів війни

Американський актор та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер долучився до придбання з нагоди Різдва 25 будиночків бездомним ветеранам війни, повідомляє Ділова столиця.

Будинки придбала некомерційна організація Village for Vets. Шварценеггер пожертвував на це 250 тисяч доларів. Нове житло подарують ветеранам пенсійного віку.

І хоча розмір таких будиночків зовсім невеликий, там є базові зручності для життя: електрика, опалення та кондиціонер. Один із ветеранів Брюс Генрі Купер навіть особисто подякував Шварценеггеру.

"Це стало для мене порятунком. Він нас не забув" , — сказав він.

Зазначимо, у США існує проблема із великою кількістю ветеранів війни, які не мають власних домівок. Наприклад, станом на 2020 рік у країні було понад 37 тисяч таких людей.

І хоча з 2010 року кількість бездомних ветеранів скоротилася майже вдвічі, у 2021 році 11% дорослих бездомних у США були саме ветеранами.