Курс валют НБУ на 25 грудня

Курс валют НБУ на 25 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 25 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 24 грудня не змінився і залишається на рівні 27.27 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.

Курс євро не змінився і становить 30.84 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.62 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 29.63 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.67 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.274700
EUR Євро 30,845000
RUB Рубль 0.370900
GBP Фунт стерлінгів 36.617600
CHF Швейцарський франк 29.631900
PLN Польський злотий 6.671900

Новини

analytics