Курс валют НБУ на 25 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 25 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 24 грудня не змінився і залишається на рівні 27.27 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.

Курс євро не змінився і становить 30.84 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.62 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 29.63 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.67 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.