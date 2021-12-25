Курс валют НБУ на 25 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 25 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 24 грудня не змінився і залишається на рівні 27.27 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.
Курс євро не змінився і становить 30.84 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.
Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.62 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 29.63 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.
Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.67 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 25 грудня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.274700
|EUR
|Євро
|30,845000
|RUB
|Рубль
|0.370900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.617600
|CHF
|Швейцарський франк
|29.631900
|PLN
|Польський злотий
|6.671900