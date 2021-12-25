У РФ оголосили про відведення 10 тисяч військових від кордону з Україною
Південний військовий округ РФ повертає 10 тисяч військових у місця постійної дислокації після місяця "польових занять". Вони проводилися в Криму, а також регіонах, які межують з Україною, повідомляє УНІАН.
Військові повертаються після занять на полігонах Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, Північного Кавказу, а також військових баз Росії у Вірменії, окупованих Криму, Абхазії і Південної Осетії.
"Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів", - йдеться в повідомленні.