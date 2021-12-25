Як пити алкоголь і не товстіти: лайфхаки від нутриціолога

Як пити алкоголь і не товстіти: лайфхаки від нутриціолога

Багато хто знає, що алкоголь дуже калорійний і від нього поправляються. При цьому дуже хочеться на свята випити в компанії друзів або сім'ї, та й просто іноді себе побалувати келихом вина, повідомляє РБК-Україна.

Нутриціолог Олена Піддубна поділилася корисними лайфхаками, які допоможуть мінімізувати шкоду алкоголю для фігури.

Алкоголь - це вуглевод. Причому простий. Тому завжди дає легкий стрибок інсуліну з подальшим підвищенням апетиту. І бажання поїсти навіть після 1 келиха вина - логічно. У засвоєнні алкоголю беруть участь молекули жиру і води. Вони є в самому організмі людини. Але якщо ми будемо давати ці молекули через їжу - ефект сп'яніння буде сповільнюватися, а процес нейтралізації випитого - прискорюватися. Тож… ідеальна закуска під алкоголь виключає складнозасвоювані вуглеводи. Але обов'язково містить в собі жири, білки і клітковину. Наприклад:

  • Всі види фруктів і ягід;
  • Горіхи і насіння;
Як пити алкоголь і не товстіти: лайфхаки від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)
  • Кокосові та фруктові чіпси;
  • Сир витриманий або молодий;
  • Сир-косичка (краще з козячого молока)
  • Паштет;
  • Хумус або бабагануш;
  • Гуакомолле;
  • Оливки і маслини;
Як пити алкоголь і не товстіти: лайфхаки від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)
  • В'ялені томати;
  • Всі варіації печених / гриль овочів;
  • Нарізка соломкою свіжих овочів (огірок, морква, перець);
  • Нежирні сорти риби і морепродуктів.

З усіх цих продуктів можна зробити компасну тарілку закусок або легкий салат. Мій Улюблений варіант - рукола, томати, слайди козячого сиру, креветки, в'ялені томати, спеції, оливкова олія. Вся подібна їжа дасть нам ситість і молекули жиру. А воду - для запуску більш швидкого засвоєння алкоголю - п'ємо просто зі склянки в перервах між ковтками улюбленого вина.

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