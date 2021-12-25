Huawei представила новий кросовер під брендом AITO

Китайська компанія Huawei активно розвиває автомобільний напрямок свого бізнесу. На пресконференції у Шеньчжені дебютував середньорозмірний кросовер нового бренду AITO, повідомляє Обозреватель.

Люксовий кросовер AITO Wenjie M5 з'явиться у продажу наступного року за ціною близько 250 тисяч юань ($39260).

Автомобіль є продовженням спільного проєкту Huawei та компанії Cyrus, що входить до складу машинобудівного концерну Sokon Industry Group. Раніше цього року альянс вже представив менший кросовер – Cyrus Huawei Smart Selection SF5.

AITO Wenjie M5 використовує ту ж платформу, що і SF5, але дизайн інтер'єру та екстер'єру, а також електроніку розробляла команда Huawei. Джерело: autohome.com.cn

AITO Wenjie M5 використовує ту ж платформу, що й SF5, але дизайн інтер'єру та екстер'єру, а також електроніку розробляла команда Huawei. Крім того, новинка трохи відрізняється за розмірами. Довжина моделі – 4770 мм (+70 мм), ширина – 1930 мм, висота – 1625 мм, колісна база – 2880 мм (+5 мм).

Довжина моделі – 4770 мм (+70 мм), ширина – 1930 мм, висота – 1625 мм, колісна база – 2880 мм (+5 мм). Джерело: autohome.com.cn

Як і у випадку з моделлю SF5, кросовер AITO Wenjie M5 оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літра, який виконує функції генератора для заряджання тягової батареї місткістю 40 кВтг. Вона, своєю чергою, забезпечує живлення для двох електродвигунів, які в залежності від версії мають сумарну потужність 315 або 365 кВт (428 або 496 к.с.). За даними виробника кросовер здатний подолати без зупинки 1102 км за циклом WLTС, а на розгін 0-100 км/год новинці потрібно 4,4 секунди.

За даними виробника кросовер здатний подолати без зупинки 1102 км за циклом WLTС. Джерело: autohome.com.cn

Але головною особливістю новинки є не гібридний силовий агрегат, а операційна система Harmony OS, яка лежить в основі всіх процесів управління та комунікації. Її візуальною складовою є цифровий кокпіт. Приладова шкала є 10,4-дюймовим LCD-екраном, а по центру торпеди розташувався 15,6-дюймовий сенсорний дисплей, що відповідає за більшість функцій. Програмне забезпечення дозволяє інтегрувати автомобіль у глобальну екосистему Huawei, що включає різноманітні електронні гаджети – від годинника та смартфонів до "розумних" будинків.

Головною особливістю новинки є не гібридний силовий агрегат, а операційна система Harmony OS. Джерело: autohome.com.cn

AITO Wenjie M5 має багате оснащення, до якого увійшли: аудіосистема Huawei Sound, камера на передній лівій стійці для знімання водія, адаптивні LED-фари, передні сидіння з вентиляцією та масажем, адаптивний круїз-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду.

Виробництво кросоверів AITO Wenjie M5 розпочнеться навесні наступного року на заводі концерну Sokon у Чунцині, де вже налагоджено випуск родинної моделі SF5. Продажами через свою мережу магазинів та онлайн-майданчиків займеться компанія Huawei.