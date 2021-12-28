Місячний посівний календар на січень-2022: кращі дні для робіт

У січні у дачників і садівників не так багато роботи. Повітря морозне, земля холодна і в ній майже нічого не росте. Але навіть в середині зими можна висаджувати рослини в теплиці або на підвіконні, доглядати за багатолітниками і підрізати дерева, повідомляє УНІАН.

Місячний посівний календар на січень по днях

1-3 січня - дні молодика. Роботи з рослинами не проводяться.

4-5 січня - не рекомендуються посіви і посадки більшості культур, а також поливи і підгодівлі.

6-7 січня - посів пасльонових і гарбузових культур, огірків, баклажанів і всіх видів капусти в теплиці. Проводиться мінеральна підгодівля і висадка розсади в теплицю.

8-10 січня - посадка цибулі, селери, петрушки на вигонку, розпушування грунту. Видалення сухих і хворих гілок дерев. Поливи дуже помірні. Не рекомендуються пересадки рослин.

11-12 січня - сприятливі дні для посіву і посадки овочів на розсаду. Можна вносити хімічні та мінеральні добрива. Посів багаторічних квітів, побілка дерев.

13-15 січня - не рекомендується посадка і пересадка рослин, а також поливи. Хороші дні для боротьби з хворобами і шкідниками, внесення добрив і обприскування отрутохімікатами.

16-17 січня - прополка і розпушування грунту, видалення бур'янів і зайвих пагонів. Найбільш родючі дні в січні. Дозволені будь-які посадки і посіви, пікіровки рослин і рясні поливи.

18-19 січня - дні повного місяця. Роботи з рослинами не проводяться.

20-22 січня - посів в теплицю редиски, буряка, моркви. Вигонка цибулі і петрушки на зелень. Боротьба з шкідниками, прополка, посів однорічних квітів.

23-24 січня - посів на розсаду ранньої капусти, моркви, петрушки, буряка, спаржі. Поливи, прищіпки, розпушування грунту. Не рекомендується замочувати насіння.

25-26 січня - посів багаторічних квітів і чагарників, зимове щеплення і обрізка сухих гілок. Полив і підживлення мінеральними добривами. Посів на розсаду огірків, перців, баклажанів і селери.

27-29 січня - посів петрушки, кропу, цибулі, салату, мангольда, цикорію. Посадка в'юнких і бульбоцибулинних квітів. Не рекомендується обрізати, пасинкувати і пересаджувати рослини.

30-31 січня - не рекомендується працювати з корінням рослин. Замочування насіння, посів ранньої зелені і моркви, прополка і перекопування грунту, проріджування сходів. Посів багаторічних квітів і овочів.