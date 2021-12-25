Зеленський привітав українців з Різдвом
Президент України Володимир Зеленський привітав з Різдвом Христовим українців, що відзначають це свято 25 грудня.
Відеозвернення опубліковане на сторінках президента в соціальних мережах.
"Цими днями мільйони людей в Україні та на планеті Земля відзначають Різдво Христове! Символ найкращих людських чеснот – любові, доброти та милосердя. Нехай вони об'єднують кожну нашу родину й нашу одну велику сім’ю – Україну! [...] Бажаю всім міцного здоров’я, великого достатку і щасливого Різдва!", – сказав Зеленський у своєму привітанні.