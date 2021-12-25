Галкін розкрив нові подробиці життя з Пугачовою

Російський артист Максима Галкін розповів нові подробиці свого сімейного життя і виховання дітей з Аллою Пугачовою, повідомляє УНІАН.

У черговому випуску шоу "Вопрос ребром" Галкін зізнався, що багато років Пугачова впливає на нього.

"І я її вважаю своїм головним наставником не з точки зору стосунків всередині родини, чоловіка і дружини (ми абсолютно в цьому відношенні рівні, у нас завжди були абсолютно гармонійні відносини), а з точки зору саме творчого наставника і пошуків шляхів творчої реалізації, всього іншого, що стосується сцени та публічного іміджу" , - сказав він.

За словами артиста, він не так давно зрозумів, що не було жодної хвилини, щоб він усвідомив, що Пугачова була неправа в суперечці з ним.

Що стосується виховання дітей, Галкін розповів, що він менш суворий з ними, ніж Пугачова.

"Алла - вдома, вона зараз не працює, не виступає. Більше часу з дітьми проводить мама, я не я. Вона виходить більш суворою... Те, як дітям займатися, поводитися, вчиняти в складних ситуаціях - все це говорить Алла... А я такий от тато, який приїжджає, веселий батя, з яким діти розслабляються, грають і, звичайно, Алла іноді засмучується, жартома, що ось "мама сувора, а тато все дозволяє" , - каже артист.

Особисте життя Алли Пугачової

Примадонна була одружена з цирковим артистом Миколасом Орбакасом, за кінорежисером Олександром Стефановичем, який нещодавно помер, за продюсером Євгеном Болдіним і за співаком Філліпом Кіркоровим.

Зараз вона перебуває у шлюбі з шоуменом Максимом Галкіним, з яким виховує двійнят від сурогатної матері. Також у неї є дочка від першого шлюбу Крістіна Орбакайте. Нещодавно пара відзначила 10-ту річницю спільного життя.