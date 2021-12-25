Карантин в Україні: у "червоних" областях стабілізувалися показники

Станом на ранок, 25 грудня в "червоному" рівні епіднебезпеки перебувають дві області - в них стабілізувалися показники. Решта регіонів знаходяться в "жовтій" зоні карантину, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Жовта" зона

Наразі більшість областей України охоплює саме ця зона. До неї входить столиця, а також такі області:

Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська, Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська, Черкаська.

"Помаранчева" зона

Регіони, які б входили до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, станом на 25 грудня, відсутні.

"Червона" зона

У цій зоні наразі перебувають лише дві області. Однак сьогодні в них повністю стабілізувалися епідемічні показники. А саме коефіцієнт виявлення інфікування випадків COVID-19, який ще вчора мав "червоні" значення.

Наразі ця зона карантину виглядає так: