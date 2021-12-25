У "червоних" областях стабілізувалися показники захворюваності
Станом на ранок, 25 грудня в "червоному" рівні епіднебезпеки перебувають дві області - в них стабілізувалися показники. Решта регіонів знаходяться в "жовтій" зоні карантину, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Жовта" зона
Наразі більшість областей України охоплює саме ця зона. До неї входить столиця, а також такі області:
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська,
- Київська,
- Житомирська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Чернігівська,
- Черкаська.
"Помаранчева" зона
Регіони, які б входили до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, станом на 25 грудня, відсутні.
"Червона" зона
У цій зоні наразі перебувають лише дві області. Однак сьогодні в них повністю стабілізувалися епідемічні показники. А саме коефіцієнт виявлення інфікування випадків COVID-19, який ще вчора мав "червоні" значення.
Наразі ця зона карантину виглядає так:
- Волинська область,
- Запорізька область.