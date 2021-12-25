У "червоних" областях стабілізувалися показники захворюваності

У "червоних" областях стабілізувалися показники захворюваності

Станом на ранок, 25 грудня в "червоному" рівні епіднебезпеки перебувають дві області - в них стабілізувалися показники. Решта регіонів знаходяться в "жовтій" зоні карантину, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Жовта" зона

Наразі більшість областей України охоплює саме ця зона. До неї входить столиця, а також такі області:

  1. Дніпропетровська,
  2. Івано-Франківська,
  3. Кіровоградська,
  4. Луганська,
  5. Львівська,
  6. Полтавська,
  7. Рівненська,
  8. Тернопільська,
  9. Харківська,
  10. Херсонська.
  11. Чернівецька,
  12. Донецька,
  13. Вінницька,
  14. Хмельницька,
  15. Закарпатська,
  16. Одеська,
  17. Київська,
  18. Житомирська,
  19. Сумська,
  20. Миколаївська,
  21. Чернігівська,
  22. Черкаська.

"Помаранчева" зона

Регіони, які б входили до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, станом на 25 грудня, відсутні.

"Червона" зона

У цій зоні наразі перебувають лише дві області. Однак сьогодні в них повністю стабілізувалися епідемічні показники. А саме коефіцієнт виявлення інфікування випадків COVID-19, який ще вчора мав "червоні" значення.

Наразі ця зона карантину виглядає так:

  • Волинська область,
  • Запорізька область.

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