Шахтарі отримали додатково 92 мільйони на зарплати

Шахтарі державних шахт отримали 92 мільйони на виплату заробітної плати, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у пресрелізі Міненерго.

"Ці додаткові кошти вдалося акумулювати за рахунок економії бюджету самого Міністерства енергетики та відповідного перерозподілу видатків з інших бюджетних програм" , - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що кошти будуть використані на виплату заробітної плати гірникам державних шахт, які мають право на отримання державної підтримки.