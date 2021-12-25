Українці встановили новий рекорд по поїздках до Туреччини

За рік в курортній країні побувало близько 2 мільйонів наших туристів, повідомляє РБК-Україна.

За 2021 рік у Туреччині побували рекордні два мільйони українських туристів. Про це розповiла голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів.

“Близько 2-х мільйонів українців поїхало до Туреччини, минулого року — менше мільйона, тобто це доволі суттєвий ріст. Це, мабуть, спричинено тим, що більшість країн закриті, як і були довгий час. Такі, як країни Європейського союзу”, — пояснила Мар’яна Олеськів .

Голова відомства також додала, що спрогнозувати поїздку до країн Європи українцям досить складно через нестабільність, спричинену поширенням нового штаму коронавірусної інфекції.

Які правила в'їзду до Туреччини діють до кінця 2021 року

Потрапити до країни можна за наявності одного із зазначених документів:

сертифікат про вакцинацію, зроблений не раніше, ніж за 14 днів до приїзду в країну;

документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6-ти місяців;

негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не більше ніж за 72 години;

або негативний результат експрес-тесту на антиген за 48 годин до в'їзду.

Фото: За 2021 рік у Туреччині побували рекордні два мільйони українських туристів (unsplash.com/osman-köycü)

Новий тренд серед українців - зимісля в Туреччині

Експерт з туризму Павло Головненко зазначає, що Туреччина - найпопулярніша за вибором туристів завдяки тому, що ціни на проживання в м'якому кліматі не дорожчі оренди житла в Києві, і легко полетіти додому на кілька днів:

"У нас хіт сезону - зимівля в Туреччині. При цьому ми продаємо два принципово різних продукти:

Зимівля в апартаментах або недорогих готелях на "сніданках". Перший продукт ми задумували як заміну Таїланду. Для нас він низькодохідний, але потрібен для асортименту. Звичайно, це не повноцінна заміна екзотиці, тому що купатися в морі немає можливості. Але дистанційникам він "зайшов". Вони вибирають проживання в Анталії або Аланії. В Анталії розвинена інфраструктура і багато пропозицій проживання. В Аланії з інфраструктурою трохи гірше, але з проживанням теж все чудово.

Користуються попитом і більш складні варіанти, наприклад, Стамбул + Каппадокія + Анталія.

Другий варіант зимівлі - на "все включено". Він дорожчий, його ідея близька до ідеї літнього відпочинку - втеча від побуту. Цей продукт дорожчий, ми продаємо більш дорогі готелі, і клієнти інші. Наприклад, менеджери великих компаній".

Туреччина дуже зручна для зимівлі, тому що легко на кілька днів прилетіти в Україну, додає він.