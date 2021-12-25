"Укрзалізниця" попередила про затримку низки потягів

Через падіння дерева на колію на ділянці в Закарпатській області, що призвело до сходження локомотива, затримується низка поїздів рахівського напрямку, повідомляє УНІАН.

Зазначається, що потяг №55 Київ - Рахів затримується на 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова, потяг №95 Київ - Рахів затримується на 40 хвилин по Ворохті.

Крім того, потяг Одеса - Рахів затримується на 2 години 5 хвилин по Ясіні, а потяг Харків - Рахів відправився з затримкою на 43 хвилини з Івано-Франківська.