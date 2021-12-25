Данілов закликав Захід надати більше військової допомоги

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав країни Заходу надати Україні більше військової допомоги та запровадити превентивні санкції проти Росії, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю AFP Данілов заявив, що забезпечення України оборонною зброєю – це "питання номер один".

"Коли наша країна буде зруйнована, проти кого ви маєте намір запроваджувати санкції?" , - додав він.

Коментуючи опубліковані Росією пропозиції щодо гарантій безпеки до США та НАТО, Данілов закликав Захід не приймати жодних рішень щодо України без відома Києва.

За його словами, хоч би яким був результат цих переговорів, "він не працюватиме, якщо його не приймуть українці".