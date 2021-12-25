Поранення бійця на Донбасі: у штабі ООС заявили про службове розслідування

Штаб операції Об'єднаних сил уточнив інформацію про поранення військовослужбовця, яка була оприлюднена в ранковому зведенні 25 грудня за підсумками минулої доби, повідомляє Корреспондент.

"Додатково повідомляємо, що вказаний у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення, не пов'язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї" , – йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з'ясовуються.