Горбачов вважає, що СРСР можна було зберегти
Перший президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що радянська влада спочатку недооцінила масштаб проблем міжнаціональних відносин у Радянському Союзі та необхідність його оновлення, повідомляє ТАСС.
На його думку, країну можна було зберегти навіть після серпневого путчу 1991 за допомогою утворення Союзу Суверенних Держав.
"Ми спочатку недооцінили масштаб і глибину проблем міжнаціональних відносин, відносин центру та республік. Не відразу дійшли висновку, що Союз потребує оновлення", - сказав Горбачов.
За його словами, метою влади Радянського Союзу було "створення реальної федерації з реальним суверенітетом республік, які передають центру частину повноважень".
"Безпека, оборона, транспортна мережа, єдина валюта, забезпечення прав людини за проектом союзного договору були у сфері ведення союзних структур. Я впевнений, що це був життєздатний варіант, більшість республік підтримала б його, але путч ДКПП зірвав цю можливість", - зазначив Горбачов.
"Але навіть після путчу, коли республіки оголосили про свою незалежність, а позиції президента СРСР були серйозно ослаблені, я вважав, що Союз можна зберегти. І запропонував домовитися про Союз Суверенних Держав", - уточнив перший президент СРСР.
Він зазначив, що Союз Суверенних Держав став би конфедеративною державою із ще ширшими повноваженнями республік.
"Зокрема, вони стали б членами ООН, а Союз зберіг би місце у Раді Безпеки. Зберігалося б єдність збройних сил, контроль над ядерною зброєю. Я впевнений, що це було б набагато краще, ніж те, що сталося після розпаду Союзу", - підсумував Горбачов.