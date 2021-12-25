Горбачов вважає, що СРСР можна було зберегти

Перший президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що радянська влада спочатку недооцінила масштаб проблем міжнаціональних відносин у Радянському Союзі та необхідність його оновлення, повідомляє ТАСС.

На його думку, країну можна було зберегти навіть після серпневого путчу 1991 за допомогою утворення Союзу Суверенних Держав.

"Ми спочатку недооцінили масштаб і глибину проблем міжнаціональних відносин, відносин центру та республік. Не відразу дійшли висновку, що Союз потребує оновлення" , - сказав Горбачов.

За його словами, метою влади Радянського Союзу було "створення реальної федерації з реальним суверенітетом республік, які передають центру частину повноважень".

"Безпека, оборона, транспортна мережа, єдина валюта, забезпечення прав людини за проектом союзного договору були у сфері ведення союзних структур. Я впевнений, що це був життєздатний варіант, більшість республік підтримала б його, але путч ДКПП зірвав цю можливість" , - зазначив Горбачов.

"Але навіть після путчу, коли республіки оголосили про свою незалежність, а позиції президента СРСР були серйозно ослаблені, я вважав, що Союз можна зберегти. І запропонував домовитися про Союз Суверенних Держав" , - уточнив перший президент СРСР.

Він зазначив, що Союз Суверенних Держав став би конфедеративною державою із ще ширшими повноваженнями республік.