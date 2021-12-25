УАФ довічно дискваліфікувала українського арбітра

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу довічно усунув українського арбітра В'ячеслава Молотокаса, повідомляє Обозреватель.

Таке покарання 29-річний рефері отримав за підсумками розгляду гри "Зоря" – "Динамо" в чемпіонаті України U-21, який відбувся 2 квітня 2019 року, пише прес-служба УАФ.

В'ячеслава Молотокас. Джерело: zn.ua

Молотокас проходив у справі як один із організаторів договірного матчу між цими командами. Відразу після того, як молодіжна зустріч "Зорі" та "Динамо" потрапили під підозру, рефері було відсторонено. 24 грудня він одержав офіційне покарання.

Схема договірних. Джерело: ТСН

Також КДК УАФ ухвалив рішення щодо зустрічі Кубка України "Таврія" – "Маріуполь" (0:5) від 25 жовтня 2017-го.

Комітет заборонив футболістам "Таврії" Вадиму Гриппе (зараз у "Сумах"), Роману Гуріну, Максиму Логвиненку, Анатолію Масалову та Євгену Соколану протягом року умовно здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом. Випробувальний термін водночас становив два роки.