NASA запустило у космос телескоп James Webb

Після більше ніж десяти років перенесень, спільний проєкт NASA, Європейського космічного агентства (ESA) та Канадського космічного агентства (CSA) - телескоп James Webb, нарешті полетiв у космос, повідомляє РБК-Україна.

Історія James Webb була важкою

В 1996 році астрономи Наукового інституту космічного телескопа заявили про необхідність побудувати інфрачервоний космічний телескоп, який буде обладнаний 4-метровим дзеркалом. Втім, колишній директор NASA Ден Голдін вирішив, що розмір дзеркала необхідно збільшити до 8 метрів.

Це, зі свого боку, ускладнило будівництво апарату:

по-перше, дзеркало необхідно було будувати у складеному вигляді;

по-друге, жодна на той момент ракета не була достатньо великою, аби розмістити на ній телескоп.

Астрономи сподівалися запустити телескоп з 2007 по 2011 рік, втім, операція постійно переносилась, а бюджет апарату зріс з 1 до 8,8 млрд доларів. Зрештою, новою датою запуску став 2018 рік.

Однак, й 2018 рік виявився невдалим для операції:

вартість апарату зросла ще на 1,1 млрд доларів (9,7 млрд доларів);

під час тестового розгортання - у телескопа розірвався сонцезахисний екран.

Вже вкотре, запуск James Webb було знову перенесено на нову дату - на травень 2020 року.

Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)

Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)

Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)

Того разу усі плани були зіпсовані пандемією коронавірусу, у зв’язку з чим новою датою операції стало 31 жовтня 2021 року. Але і не кінцевою. NASA вкотре зіткнулося з проблемами, які виникли під час доставки телескопа до космодрому і його монтажем на ракету.

Вже в вересні запуск було призначено на 18 грудня, а наприкінці листопада його знову перенесли на 22 грудня. 14 грудня, під час встановлення телескопа на ракету - фахівці виявили проблеми під час обмінну даними між апаратом та ракетою, що вимагало додаткового часу для їх вирішення.

Після більше ніж 14 років, остаточно датою запуску стало 25 грудня 2021 року, тобто, сьогодні.

’Twas the night before launch, And all through Kourou, The teams are a go, and the weather is too! The rocket rolled out to the launchpad with glee, Join us for the world's biggest launch watch party! Coverage starts at 6AM ET (11 UTC): https://t.co/E0iKHwugcn #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/2pTINvY9Zi — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 24, 2021

Чому James Webb змінить уявлення про Всесвіт

James Webb є новітньою орбітальною інфрачервоною обсерваторією, яка замінить телескоп Hubble.

Вчені переконані у тому, що апарату вдасться розширити уявлення людства про Всесвіт, оскільки він здатний розкрити історію формування перших зірок й галактик, а також більш поглиблено вивчати чорні діри, темну матерію й далекі від нашої Сонячної планети світи.

Зрештою, усе це йому вдасться завдяки його унікальному обладнанню, яке здатне збирати інфрачервоне світло та досліджувати його.

Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)

Трохи про будову James Webb

Обсерваторія обладнана величезним дзеркалом, яке складається з 18 шестигранників. Його діаметр становить шість з половиною метрів, а збірна площа поверхні - 25 квадратних метрів.

Як відзначають у NASA, телескоп у сто разів є чутливішим до діапазону хвиль, ніж Hubble.

Водночас апарат має й термічний екран, розміри якого складають 21,1 на 14,6 метра. Екран складається з пластів, що захищатимуть телескоп від сонячних променів, аби він не перегрівся.

Серед наукових інструментів телескопа:

камера ближнього інфрачервоного діапазону - формуватиме зображення для обсерваторії;

прилад для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання - дозволить отримувати дані про віддалені об'єкти (формування нових зірок або слабко видимі комети);

спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону - дозволятиме отримувати дані про фізичні й хімічні властивості об'єктів;

датчики точного наведення з пристроєм формування зображення у ближньому інфрачервоному діапазоні та безщілинним спектрографом - дозволятимуть отримувати зображення у високій якості, виявляти екзопланети (планети, що розташовані поза межами Сонячної системи) й визначати їх характеристики.

8. It’s “spectrograph”/spectrometer! Webb has multiple spectrographs, which are used to disperse light from an object into a spectrum. Analyzing the spectrum of an object can then tell us about its properties, such as the composition of an exoplanet’s atmosphere. pic.twitter.com/q3Y8n4DHx0 — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 16, 2021

29 днів на межі

Під час інтерв'ю для The Verge, заступник наукового співробітника проєкту Ембер Страун заявила, що запуск телескопу є лише початком його історії.

"29 днів на межі" - термін вигаданий NASA, який описує складність процесу розгортання та початку роботи телескопу:

у космосі обсерваторія почне поглинати сонячну енергію, аби набратися необхідного живлення;

поступово змінюючи свою форму - телескоп розгорне тонкий сонцезахисний екран. Цей процес триватиме протягом декількох днів;

далі необхідно буде розгорнути головне дзеркало апарату;

навіть після розкладання усієї конструкції - телескопу доведеться ще протягом декількох тижнів рухатися у космосі по визначеному NASA маршруту, аби зайняти своє остаточне положення.

Онлайн-трансляція запуску телескопа: