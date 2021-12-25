Папа Римський висловив сподівання на те, що в Україні не буде конфлікту

Папа Римський Франциск під час своєї різдвяної промови закликав не допускати конфлікту в Україні та висловив сподівання, що для виконання цієї мети сторонам вдасться налагодити діалог, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Понтифік, говорячи про Христа, пояснив, що віряни очікують від нього допомоги для вирішення конфліктів у всьому світі. Він висловив надію на те, що в Україні не буде нового конфлікту.

"Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту" , - сказав він, виступаючи з промовою Urbi et orbi ("До міста і до світу") у Ватикані.

25 грудня католики всього світу відзначають Різдво. Папа Римський цього дня виступає з традиційним посланням до вірян.