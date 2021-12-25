На Львівщині у житловому будинку стався вибуху газу

На Львівщині, у селі Ниновичі внаслідок вибуху газу у приватному будинку постраждали 5 осіб, повідомляє УНІАН.

Вибух (попередньо газоповітряної суміші) стався сьогодні вранці.

"25 грудня о 11:50 у селі Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух" , - йдеться в повідомленні ДСНС.

Внаслідок вибуху будинок повністю зруйновано, постраждали 5 осіб, зокрема й дитина.

До ліквідації наслідків надзвичайної події від ДСНС залучено 8 осіб та 2 одиниці техніки.