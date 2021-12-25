Держбанки розпочали виплати за програмою єПідтримка

Державні банки в Україні почали здійснювати виплати 1000 гривень, які громадяни можуть отримати за проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу COVID-19, повідомляє Корреспондент.

Вказано, що з 24 грудня виплати в рамках програми "єПідтримка" здійснюють ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

"Понад 3,6 млн осіб вже відкрили спеціальні рахунки в цих банках" , - йдеться у повідомленні Кабінету міністрів.

Також зазначено, що вже 5 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень від держави. При цьому 6 млн вже відкрили спеціальну картку. А сума витрачених коштів становить 270 млн гривень.