Іран під час маневрів випробував балістичні ракети

Армія Ірану на завершення п'ятиденних маневрів здійснила кілька запусків балістичних ракет. Ці випробування є попередженням Ізраїлю, заявив головнокомандувач іранської армії Мохаммед Багері. Він сказав, що його країна має у своєму розпорядженні сотні ракет, "здатні зруйнувати країну, яка зважиться напасти на Іран", повідомляє Deutsche Welle.

Глава Корпусу вартових іранської революції (КСІР) Хосейн Саламі також виступив із погрозами на адресу Ізраїлю, вказавши, що маневри, що пройшли в Ірані, є "найсерйознішим попередженням представникам сіоністського режиму".

"Якщо вони припустяться найменшої помилки, ми відріжемо їм руку" , - пригрозив Саламі.

Військові навчання "Великий пророк" розпочалися 20 грудня на території трьох провінцій, що мають вихід до Перської затоки: Бушер, Хормозган та Хузестан.

Військові навчання в Іраку пройшли на тлі переговорів, що тривають у Відні, про порятунок міжнародної атомної угоди щодо Ірану, укладеної в 2015 році. За словами дипломатів, переговори зараз йдуть виключно важко, адміністрація Сполучених Штатів уже готується до їхнього провалу.

США за адміністрації президента Дональда Трампа в 2018 році в односторонньому порядку вийшли з атомної угоди, назвавши її абсолютно неприйнятною, і знову ввели проти Ірану широкі санкції. У відповідь Іран почав поетапно відмовлятися від дотримання умов міжнародної домовленості. Ізраїль категорично відкидає укладену у 2015 році атомну угоду з Іраном.