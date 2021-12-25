Канадська Taiga випустила перші електричні снігоходи

Серія включає гірську модель Ekko, кросовер Atlas і універсал Nomad, повідомляє 3Dnews.

Виробник пообіцяв миттєвий момент, що крутить, систему управління температурою для оптимальної роботи акумулятора, а також підтримку швидкої зарядки від станції постійного струму.

Джерело зображення: taigamotors.ca

Модель Ekko, як і всі інші, пропонується у стандартній та просунутій версіях. Перший варіант передбачає 120-сильний електродвигун, який розганяє машину до 100 км/год за 4,1 секунди, а запас ходу становить близько 98 км. Передня і задня підвіски мають хід 220 і 270 мм відповідно, є система рекуперації енергії гальмування, є HD-дисплей з навігатором і можливістю збереження профілів місцевості. Просунута версія пропонує двигун потужністю 180 л. та розгін до 100 км/год за 3,3 секунди.

Джерело зображення: taigamotors.ca

Стандартна версія Atlas обладнується мотором в 120 к.с., який розганяє машину до 100 км/год вже за 3,7 с (180 к.с. і 2,9 с для потужної версії), а повного заряду акумулятора вистачає вже на 140 км колії. Важливою відмінністю цієї моделі від попередньої є збільшений до 300 мм перебіг задньої підвіски.

Джерело зображення: taigamotors.ca

Для перевезення вантажів у серії передбачено модель Nomad. У стандартній версії 90-сильний електродвигун забезпечує снігоходу вантажопідйомність 350 кг, пропонуючи запас ходу 100 км від повної зарядки акумулятора. Є й потужніша версія з двигуном 120 к.с. - Тут вантажопідйомність становить 510 кг за запасу ходу 134 км. Всі три моделі доступні для замовлення за ціною від $15 000, а перші поставки стартують на початку 2022 року.