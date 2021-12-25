Поліція перевіряє інформацію про мінування ТРЦ у Києві

Правоохоронці в суботу перевіряють інформацію про мінування торговельно-розважального центру на Дніпровській набережній у Дарницькому районі столиці, триває евакуація відвідувачів і персоналу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні до столичної поліції на спецлінію "102" надійшла інформація про мінування торговельно-розважального центру на Дніпровській набережній у Дарницькому районі столиці. За викликом негайно виїхали профільні служби поліції та представники інших відомств. Наразі триває евакуація відвідувачів ТРЦ і персоналу" , - зазначено в повідомленні.

Вибухотехніки перевіряють приміщення та прилеглу територію з метою виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровано в Дарницькому управлінні столичної поліції. За результатами перевірки визначатиметься правова кваліфікація цієї події.

За даними ЗМІ, "замінували" ТРЦ River Mall.