Чому не варто користуватися безкоштовним Wi-Fi у готелі

Безкоштовний Wi-Fi у готелі зазвичай вважають перевагою. Зокрема, доступ до інтернету закордоном справді часто стає у пригоді, однак у деяких випадках від нього краще відмовитись, повідомляє РБК-Україна.

Так, у готелі безкоштовні та загальнодоступні з'єднання є небезпечними. Все тому, що їх можуть досить легко зламати. До того ж ви щоразу ризикуєте, коли ви вводите конфіденційну інформацію на сайтах та у додатках, коли під'єдналися до громадської мережі.

Також купувати щось в інтернеті та вводити реквізити банківських рахунків чи паспортні дані потрібно обережніше.

Хакери, під'єднані до тієї ж мережі, можуть дізнатися паролі та інші дані й отримати доступ до ваших облікових записів.

Важливо уникати сайтів, які потребують вводу особистої інформації. Якщо ж це неможливо, то надавайте перевагу мобільному інтернету або користуйтеся віртуальною приватною мережею (VPN). Вона допоможе зашифрувати дані.