Робота у Польщі: кількість вакансій зросла майже на 70%

Країна зіткнулася з гострою нестачею працівників. Найбільше відкритих вакансій – на виробництві, будівництві та торгівлі. Нові робочі місця активно створюються в IT-бізнесі та готельній галузі, повідомляє UBR.

У Польщі у третьому кварталі 2021 року з'явилося 132 тис. нових робочих місць, їхня загальна кількість зросла на 68,5% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. На ринку праці спостерігається дефіцит працівників, пише агенція з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

За даними аналітиків, у країні на одне ліквідоване місце припадає більше двох нових місць праці. Найбільш актуальних вакансій фіксують у таких сферах:

переробна промисловість – 34,3 тис.;

будівництво – 22,5 тис.;

торгівля та ремонт автотранспортних засобів – 19,3 тис.

У той же час за динамікою зростання нових вакансій лідирують готельна сфера та гастрономія (в 7 разів більше за робочі місця), IT-галузь (+244% нових робочих місць).

Загалом польська промисловість у листопаді зросла більш ніж на 15% у порівнянні з минулим роком та на 5,3% у порівнянні з жовтнем. Здебільшого це сталося через потужний розвиток промислової переробки. Крім того, зростання внутрішнього попиту вплинуло на підйом виробництва одягу (+10,1%) та харчових продуктів (+10,8%).

Гострий брак працівників у країні відчули цієї осені. У Gremi Personal наголошують, що Польща потребує робочої сили з України, тому з нового року уряд спрощує легалізацію та працевлаштування для іноземців.

На сьогодні у Польщі працює 918 тис. українців, а в січні їх може бути 1 млн. Понад 300 тис. заробітчан мають тимчасовий дозвіл на проживання.

Нагадаємо, з початку 2022 року у Польщі збільшиться мінімальна погодинна ставка оплати праці. Українці зароблятимуть приблизно на 2000 грн більше.