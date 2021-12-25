Гороскоп на 26 грудня 2021: що чекає на всі знаки Зодіаку
Гороскоп на 26 грудня 2021 року всім знакам Зодіаку радить зайнятися розумовою діяльністю. Це гарний час для аналізу своїх вчинків, прийняття складних доленосних рішень і планування, повідомляє УНІАН.
Доля в цю місячну добу посилає людині знаки, як їй краще розкрити свої таланти, чим займатися в цьому житті – і потрібно лише правильно їх інтерпретувати.
Сьогодні потрібно:
- займатися самоосвітою;
- бути щедрим;
- ділитися своєю мудрістю з оточуючими;
- наводити лад у справах;
- будувати плани;
- починати нові справи;
- радіти;
- ходити в гості;
- бути активним.
Сьогодні не можна:
- відмовляти в допомозі;
- провокувати негатив;
- сумувати;
- лінуватися.
Двадцять другий місячний день і Місяць у знаку Діва відповідають за успішне завершення проектів, що були розпочаті раніше. Головне - не переборщити з критикою (в тому числі по відношенню до себе самого).
Овен
Сьогодні до Овна часто будуть звертатися за допомогою любителі покататися на чужій шиї. І тут можна сказати хіба що: "Самі винні". Критика Овна на їхню адресу буде нещадна.
Телець
Тельця так і буде тягнути покомандувати кимось. Варто цим скористатися - і очолити будь-який організаційний проект (навіть якщо це буде просто збір друзів на пиво).
Близнюки
Відмінний день, щоб розгребти домашні справи – вдумливо, не поспішаючи і не сильно напружуючись.
Правда, від "домашньої акробатики" відволікати можуть друзі і рідня: не варто відмовляти їм у підтримці, але її варто дозувати, якщо представники знака хочуть встигнути закінчити домашні справи до темряви. Тим більше що темніє взимку дуже рано.
Рак
У представниках знаку прокинеться оратор і дипломат. Це може послужити їм відмінну службу при вирішенні робочих питань. А ось у колі сім'ї варто поменше "мудрувати": довге філософствування може спровокувати сварку з кимось із рідні.
Лев
Фінансовий гороскоп на сьогодні дуже сприятливий для Лева. Якщо не налаштовані сьогодні інвестувати або ходити за покупками – то варто як мінімум провести фінансовий аудит і скласти бюджет на свята.
Діва
Готуйтеся відстоювати свою точку зору - і разом із тим свої інтереси. При цьому не варто намагатися оперувати до почуттів опонента - сьогодні котируватися будуть лише доводи чистої логіки. Тому будьте послідовні і логічні.
Терези
Інтуїція у представників знака сьогодні на висоті. Це дуже допоможе їм у спілкуванні.
Скорпіон
Сьогодні варто більше довіряти своїй інтуїції. Навіть якщо логічних передумов для недовіри або побоювань немає, а серце тьохкає – то краще послухатися серця: сьогодні йому видніше.
Стрілець
Представники знака будуть сьогодні надмірно схильні до емоцій. Тому день варто провести максимально відокремлено і займатися тією роботою, де не потрібні напарники і партнери. Так ви збережете і свої нерви, і свою репутацію.
Козеріг
Сьогодні не варто нікому відмовляти в допомозі: за будь-яку пораду і підтримку вам воздасться і скоро. А ось нав'язувати свою допомогу, якщо людина не просить про неї сама – не варто: така допомога не піде на користь ні представникам знака, ні об'єкту подібної благодійності.
Водолій
Не встрявайте в конфлікти і тримайтеся подалі від командних проектів! Сьогодні - поганий день для вашої взаємодії з іншими людьми.
Риби
Ймовірні образи і переживання з цього приводу. Але влаштовувати скандал, щоб відстояти своє бачення справедливості, категорично не рекомендується. Це дуже погана місячна доба для з'ясування відносин: результат такої дискусії може бути фатальним для відносин.