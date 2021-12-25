Гороскоп на 26 грудня 2021: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 26 грудня 2021 року всім знакам Зодіаку радить зайнятися розумовою діяльністю. Це гарний час для аналізу своїх вчинків, прийняття складних доленосних рішень і планування, повідомляє УНІАН.

Доля в цю місячну добу посилає людині знаки, як їй краще розкрити свої таланти, чим займатися в цьому житті – і потрібно лише правильно їх інтерпретувати.

Сьогодні потрібно:

займатися самоосвітою;

бути щедрим;

ділитися своєю мудрістю з оточуючими;

наводити лад у справах;

будувати плани;

починати нові справи;

радіти;

ходити в гості;

бути активним.

Сьогодні не можна:

відмовляти в допомозі;

провокувати негатив;

сумувати;

лінуватися.

Двадцять другий місячний день і Місяць у знаку Діва відповідають за успішне завершення проектів, що були розпочаті раніше. Головне - не переборщити з критикою (в тому числі по відношенню до себе самого).

Овен

Сьогодні до Овна часто будуть звертатися за допомогою любителі покататися на чужій шиї. І тут можна сказати хіба що: "Самі винні". Критика Овна на їхню адресу буде нещадна.

Телець

Тельця так і буде тягнути покомандувати кимось. Варто цим скористатися - і очолити будь-який організаційний проект (навіть якщо це буде просто збір друзів на пиво).

Близнюки

Відмінний день, щоб розгребти домашні справи – вдумливо, не поспішаючи і не сильно напружуючись.

Правда, від "домашньої акробатики" відволікати можуть друзі і рідня: не варто відмовляти їм у підтримці, але її варто дозувати, якщо представники знака хочуть встигнути закінчити домашні справи до темряви. Тим більше що темніє взимку дуже рано.

Рак

У представниках знаку прокинеться оратор і дипломат. Це може послужити їм відмінну службу при вирішенні робочих питань. А ось у колі сім'ї варто поменше "мудрувати": довге філософствування може спровокувати сварку з кимось із рідні.

Лев

Фінансовий гороскоп на сьогодні дуже сприятливий для Лева. Якщо не налаштовані сьогодні інвестувати або ходити за покупками – то варто як мінімум провести фінансовий аудит і скласти бюджет на свята.

Діва

Готуйтеся відстоювати свою точку зору - і разом із тим свої інтереси. При цьому не варто намагатися оперувати до почуттів опонента - сьогодні котируватися будуть лише доводи чистої логіки. Тому будьте послідовні і логічні.

Терези

Інтуїція у представників знака сьогодні на висоті. Це дуже допоможе їм у спілкуванні.

Скорпіон

Сьогодні варто більше довіряти своїй інтуїції. Навіть якщо логічних передумов для недовіри або побоювань немає, а серце тьохкає – то краще послухатися серця: сьогодні йому видніше.

Стрілець

Представники знака будуть сьогодні надмірно схильні до емоцій. Тому день варто провести максимально відокремлено і займатися тією роботою, де не потрібні напарники і партнери. Так ви збережете і свої нерви, і свою репутацію.

Козеріг

Сьогодні не варто нікому відмовляти в допомозі: за будь-яку пораду і підтримку вам воздасться і скоро. А ось нав'язувати свою допомогу, якщо людина не просить про неї сама – не варто: така допомога не піде на користь ні представникам знака, ні об'єкту подібної благодійності.

Водолій

Не встрявайте в конфлікти і тримайтеся подалі від командних проектів! Сьогодні - поганий день для вашої взаємодії з іншими людьми.

Риби

Ймовірні образи і переживання з цього приводу. Але влаштовувати скандал, щоб відстояти своє бачення справедливості, категорично не рекомендується. Це дуже погана місячна доба для з'ясування відносин: результат такої дискусії може бути фатальним для відносин.