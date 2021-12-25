Ревакцинація чи бустер: Ляшко пояснив, в чому різниця

Між бустерним щепленням та ревакцинацією є суттєва різниця. Перше застосовують для посилення ефекту препарату, друге щеплять для підтримання імунітету людей, які перебувають у групі ризику, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Бустерна доза - це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза - це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту" - відзначив Ляшко .

За словами міністра, сьогодні в Україні, аби уникнути тяжкого перебігу захворювання, дозволена як ревакцинація, так і бустерне щеплення.

Ляшко зауважив, що в країні ревакцинацію зробили 367 осіб, серед яких медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу, оскільки вони перебувають у групі ризику за професією.