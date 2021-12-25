Кияни закликали утриматися від поїздок на автомобілі

Надвечір у столиці різко похолодало, дороги вкрилися шаром льоду. Місцева влада закликала автомобілістів до акуратності, повідомляє Корреспондент.

Через різке похолодання ввечері в Києві очікується ожеледиця. Про це пише КМДА у суботу, 25 грудня.

За прогнозами синоптиків, температура вночі впаде до 11-13 градусів морозу.

Наразі комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами. Для очищення та обробки вулиць підготовлено 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації Київавтодор. У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників комунальних жеків та готові задіяти понад 150 одиниць спецтехніки. Також працюватимуть близько 80 одиниць техніки та працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки у парках та скверах.

У свою чергу, водіїв закликали по можливості утриматися від поїздок на авто, а якщо уникнути поїздки неможливо - бути максимально обачними. Пішоходів також просять обережно пересуватися містом та повідомляти про необроблені ділянки та території до Контактного центру міста Києва 15-51.