Кияни закликали утриматися від поїздок на автомобілі
Надвечір у столиці різко похолодало, дороги вкрилися шаром льоду. Місцева влада закликала автомобілістів до акуратності, повідомляє Корреспондент.
Через різке похолодання ввечері в Києві очікується ожеледиця. Про це пише КМДА у суботу, 25 грудня.
За прогнозами синоптиків, температура вночі впаде до 11-13 градусів морозу.
Наразі комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами. Для очищення та обробки вулиць підготовлено 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації Київавтодор. У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників комунальних жеків та готові задіяти понад 150 одиниць спецтехніки. Також працюватимуть близько 80 одиниць техніки та працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки у парках та скверах.
У свою чергу, водіїв закликали по можливості утриматися від поїздок на авто, а якщо уникнути поїздки неможливо - бути максимально обачними. Пішоходів також просять обережно пересуватися містом та повідомляти про необроблені ділянки та території до Контактного центру міста Києва 15-51.
"Звернімо увагу, що не лише муніципальні служби, а й підприємства всіх форм власності несуть відповідальність за своєчасне та якісне прибирання локацій. Дотримання правил благоустрою у Києві контролюють інспектори з благоустрою. У разі невиконання – штраф, який може досягати для фізичних осіб - 340- 1360 грн, для посадових осіб та підприємців - 850-1700 грн", - сказано у повідомленні.