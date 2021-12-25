Нардепи розповіли, чи отримуватимуть "тисячу за вакцинацію"

Більшість із народних депутатів заявили, що не мають наміру отримувати тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19. Частина нардепів розповіли, що не потребують цих грошей, а деякі навіть розкритикували таку ініціативу влади, повідомляє Обозреватель.

Примітно, що з десятка опитаних депутатів лише один нардеп від партії "Слуга народу" Данило Гетьманцев розповів, що хоче витратити ці кошти на книги.

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, що не планує отримувати тисячу гривень за вакцинацію. За його словами, зрозуміліше буде перенаправити ці кошти на ліки для людей похилого віку.

Депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива розкритикував ідею влади виплачувати гроші за вакцинацію.

"Це ще одна профанація і дурість. Я не граю в спортлото, тим більше... Знаєте як: не сідай за стіл із шулерами" , - сказав Кива.

Ще один нардеп від "Слуги народу" Данило Гетьманцев заявив, що хоче витратити 1000 гривень за вакцинацію виключно на книги.

У свою чергу колеги Гетьманцева по фракції Максим Бужанський, Олександр Качура, Богдан Яременко розповіли, що не отримуватимуть цієї тисячі гривень. Нардепи в однаковій риториці заявили, що в Україні є люди, яким ці гроші потрібніші.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Михайло Бондар розповів, що не вакцинувався, тому що легко переносить COVID-19. Крім того, він додав, що не зареєстрований в додатку Дія, так як не хоче, щоб його дані були загальнодоступні.

Нагадаємо, 16 грудня українці почали отримувати обіцяну президентом Володимиром Зеленським тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Перші виплати прийшли громадянам на карти Альфа Банку та Монобанку, пізніше гроші почали отримувати клієнти ПриватБанку та Ощадбанку.