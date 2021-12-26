Лікарі назвали прості рецепти від зубного болю

Зубний біль – один з найнестерпніших видів болю, який може вражати людину. Якщо до зуба потрапляють бактерії, вони починають розмножуватися та викликати запалення, яке і спричинює біль, повідомляє Обозреватель.

Будь-які проблеми зі здоров’ям потребують встановлення причин, однак якщо звернутися до лікаря негайно не має можливості, потрібно знати способи, які допоможуть полегшити стан. Так, видання Healthline з посиланням на лікаря-стоматолога доктора Крістіну Франк опублікувало прості рецепти, які допоможуть зняти гострий зубний біль.

Сольовий розчин

Простий та дієвий спосіб для тимчасового зняття больових відчуттів – солона вода, яка також допомагає для заживлення ран та запалених ясен. Для використання розчину: візьміть ½ чайної ложки звичайної солі та ½ склянки теплої води. Полоскайте ротову порожнину протягом 2 хвилин мінімум тричі на день.

Сольові та содові полоскання - перша допомога при зубному болю. Джерело: pixabay.com

Содовий розчин

Сода має антибактеріальні властивості, позбавляючи таким чином від болю. Також підходить ця речовина для боротьби із зубним нальотом. Для приготування розчину: змішайте ½ чайної ложки соди та ½ склянки теплої води. Полоскайте рот протягом 5 хвилин двічі на день.

Ефірні олії (орегано, гвоздика, тим’ян)

Карвакрол – один з інгредієнтів орегано – має антибактеріальні та антиоксидантні властивості. Дослідження свідчить, що при порівнянні дії стандартних анальгетиків та дії ефірних олій, масло орегано мало знеболювальний ефект.

Гвоздика використовується не лише у кулінарії, здавна гвоздична олія вважалася дієвим природним способом від зубного болю. Ця проста спеція має антибактеріальні та протизапальні властивості.

Ефірна олія тим’яну може убивати паразитів, боротися із бактеріями та зменшувати набряки.

Ефірні олії використовуються у розведеному вигляді. Джерело: pixabay.com

Використовувати ефірні олії слід лише у розбавленому маслом-носієм вигляді. Для зняття припухлості та болю змішайте кілька крапель олії з 30 мл масла-носія, вилийте суміш на ватний диск та прикладіть до місця запалення на кілька хвилин. Після зняття диску залиште суміш ще на 10 хвилин, а потім прополощіть ротову порожнину. Повторюйте тричі на день. Також можна приготувати розчин для полоскання ротової порожнини, крапнувши кілька крапель масла у склянку теплої води.

Перекис водню

Ця проста речовина – відмінний засіб від бактеріального запалення. Також перекис водню бореться з зубним нальотом та кровоточивістю ясен. Для досягнення протизапального ефекту змішайте 3%-ний перекис водню з водою в однакових частинах та обережно прополощіть рот.

Холодний компрес

Цей спосіб допоможе зняти біль та набряк ясен. Для компресу загорніть кубики льоду у сухий рушник та прикладайте до шкіри коло ураженого місця на кілька хвилин з 15-хвилинним інтервалом.

Чай з гуньби сінної (пажитника)

Ця рослина здавна використовується альтернативною медициною. Дослідження свідчать, що гуньба допомагає контролювати рівень цукру у крові, впливає на продукування грудного молока у жінок, позбавляє печії та запалення. Відомий також знеболювальний ефект пажитника.

Гуньба сінна має багато цілющих властивовстей. Джерело: pixabay.com

Для позбавлення зубного болю можна приготувати чай: заваріть 1 чайну ложку трави у склянці окропу, дайте настоятися та вистигнути. Прикладайте змочений ватний диск до місця болю до трьох разів на день.

Витягування олією

Вважається, що масляний розчин виводить токсини з зубів. Деякі дослідження свідчать, що полоскання олією може допомогти при кровоточивості ясен, неприємному запаху з рота та бактеріях. Для полоскань гарно підходять сира кокосова, кунжутна або оливкова олії. Масляні полоскання проводять зранку натщесерце.

Масляні розчини виводять токсини. Джерело: pixabay.com

Для досягнення ефекту візіміть у рот 1 столову ложку обраної олії та енергійно полощіть зуби протягом 20 хвилин, потім виплюньте масло, не ковтаючи.

Часник

Часник – природний антибактеріальний засіб, який здавна використовується з лікувальною метою. Зробіть пасту з вичавленого зубчика часнику та прикладайте до ураженого зуба кілька разів на день до зникнення болю.

Природні методи боротьби із зубним болем мають бути в арсеналі кожного, однак не слід забувати, що абсцес зуба – серйозна інфекція, яка може загрожувати організму та вражати інші органи у разі розповсюдження. Тимчасово зняти гострий стан допоможуть прості рецепти, однак візит до стоматолога не можна відкладати у жодному разі.