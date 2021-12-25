У Японії дозволили використання таблеток від COVID-19

МОЗ Японії схвалило використання перорального препарату для лікування COVID-19 від американської фармацевтичної компанії Merck, повідомляє Корреспондент.

Міністерство планує доставити препарат Молнупіравір до лікарень, аптек та інших установ по всій країні, щоб пацієнти могли почати приймати його вже наступного тижня.

Зазначимо, що це перший пероральний препарат, схвалений у Японії та здатний запобігати розвитку тяжких симптомів у пацієнтів із коронавірусом.

У той же час отримувати Молнупіравір зможуть пацієнти віком від 18 років, які перебувають у зоні ризику виникнення серйозного захворювання та мають легкі чи помірні симптоми. Препарат не прописуватимуть вагітним. У Японії його надаватимуть безкоштовно.

Раніше американський регулятор схвалив препарат для лікування COVID-19 Paxlovid, розроблений компанією Pfizer. Він показав ефективність майже 90% у запобіганні госпіталізацій та смертей у пацієнтів з високим ризиком тяжкого перебігу захворювання. Останні лабораторні дані також показують, що препарат зберігає свою ефективність проти штаму Омікрону.

Також в Ізраїлі заявили про успішне випробування нового препарату від COVID. Усі пацієнти з коронавірусом, які приймали ліки, одужали. Серед них були пацієнти як з легким, так і надзвичайно важким перебігом хвороби.