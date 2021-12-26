Топ-5 подарунків, які категорично не можна дарувати жінкам

У самому розпалі новорічних свят у світі 26 грудня відзначають День подарунків. Кожен обожнює тішити близьких приємними сюрпризами, однак мало хто знає, що існує дуже багато прикмет, пов’язаних з подарунками, повідомляє Обозреватель.

Особливо важко вгодити дівчатам, оскільки одна буде радіти подарованій сковорідці, а іншу і поїздка на море може розчарувати. Психологиня Яніна Купцова розповіла, які презенти категорично не можна дарувати жінкам.

Годинник

Не варто дарувати годинник. Джерело: pexels.com

Згідно з багатьма віруваннями, подарований годинник може накликати біду. У східних країнах вважалося, що аксесуар починає відраховувати час до розлучення або смерті людини, якій він вручений. Тому якщо дівчина не просила годинник і вірить у прикмети – вона точно не зрадіє такому сюрпризу.

Дзеркало

Дзеркало може тримати в собі негативну енергію. Джерело: pixabay.com

Психологиня зазначає, що дзеркало дарувати не можна, тому що воно тримає в собі негативну енергетику, може привести до розладу в сім’ї, принести біди і нещастя. Здавна вважали, що дзеркало має бути чистим, тому що воно може запам'ятовувати як позитивні так і негативні думки.

Ножі

Дарувати ножі – погана прикмета. Джерело: pixabay.com

Здавна всі знають пересторогу, що не можна дарувати ножі. Деякі прикмети пророкують сварку через подоровану кухонну приналежність. Леза використовуються й досі для різних магічних ритуалів, тому забобонні дівчата не зрадіють подарунку.

Доглядова косметика

Дівчатам не варто дарувати косметику. Джерело: pexels.com

Дівчат дуже легко образити подарунком. Напраклад, коли жінка сто разів казала, що ненавидить лілії, а чоловік все одно їх купив. Звісно, якщо подарувати дамі засіб від прищів або від зморшок – вона просто розізлиться. Крім цього, крем може не підійти до типу шкіри або викликати алергію. Тоді іменинниця точно надовго запам'ятає цей "сюрприз" на день народження.

Підробки сумок

Не можна дарувати підробки брендів. Джерело: YouTube/A Closer Look

Багато дівчат виступають проти підробок і люксових копій. Отримавши такий подарунок, жінка не зрадіє, а віддасть сумку комусь знайомому. Не потрібно дарувати подругам фальшиві сережки, браслети, намисто та інші предмети. Замість липових брендів, варто обрати якісну річ з мас-маркету, яка буде виглядати більш привабливо і стильно.