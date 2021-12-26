Топ-5 подарунків, які категорично не можна дарувати жінкам
У самому розпалі новорічних свят у світі 26 грудня відзначають День подарунків. Кожен обожнює тішити близьких приємними сюрпризами, однак мало хто знає, що існує дуже багато прикмет, пов’язаних з подарунками, повідомляє Обозреватель.
Особливо важко вгодити дівчатам, оскільки одна буде радіти подарованій сковорідці, а іншу і поїздка на море може розчарувати. Психологиня Яніна Купцова розповіла, які презенти категорично не можна дарувати жінкам.
- Годинник
Згідно з багатьма віруваннями, подарований годинник може накликати біду. У східних країнах вважалося, що аксесуар починає відраховувати час до розлучення або смерті людини, якій він вручений. Тому якщо дівчина не просила годинник і вірить у прикмети – вона точно не зрадіє такому сюрпризу.
- Дзеркало
Психологиня зазначає, що дзеркало дарувати не можна, тому що воно тримає в собі негативну енергетику, може привести до розладу в сім’ї, принести біди і нещастя. Здавна вважали, що дзеркало має бути чистим, тому що воно може запам'ятовувати як позитивні так і негативні думки.
- Ножі
Здавна всі знають пересторогу, що не можна дарувати ножі. Деякі прикмети пророкують сварку через подоровану кухонну приналежність. Леза використовуються й досі для різних магічних ритуалів, тому забобонні дівчата не зрадіють подарунку.
- Доглядова косметика
Дівчат дуже легко образити подарунком. Напраклад, коли жінка сто разів казала, що ненавидить лілії, а чоловік все одно їх купив. Звісно, якщо подарувати дамі засіб від прищів або від зморшок – вона просто розізлиться. Крім цього, крем може не підійти до типу шкіри або викликати алергію. Тоді іменинниця точно надовго запам'ятає цей "сюрприз" на день народження.
- Підробки сумок
Багато дівчат виступають проти підробок і люксових копій. Отримавши такий подарунок, жінка не зрадіє, а віддасть сумку комусь знайомому. Не потрібно дарувати подругам фальшиві сережки, браслети, намисто та інші предмети. Замість липових брендів, варто обрати якісну річ з мас-маркету, яка буде виглядати більш привабливо і стильно.