В Україні планують розпочати виробництво вакцини від коронавірусу у 2022 році
Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін заявив, що у наступному році в Україні мають намір запустити виробництво вакцини від коронавірусу, повідомляє Новое время.
За словами Кузіна, початок виробництва препарату CoronaVac запланований на лютий.
У МОЗ також зазначили, що дві наукові команди працюють над українською вакциною - академіка Сибірного та команда професора Комісаренка.
Ініціативи з розробки власної вакцини є також із боку приватного сектора.