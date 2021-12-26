В Україні планують розпочати виробництво вакцини від коронавірусу у 2022 році

Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін заявив, що у наступному році в Україні мають намір запустити виробництво вакцини від коронавірусу, повідомляє Новое время.

За словами Кузіна, початок виробництва препарату CoronaVac запланований на лютий.

У МОЗ також зазначили, що дві наукові команди працюють над українською вакциною - академіка Сибірного та команда професора Комісаренка.

Ініціативи з розробки власної вакцини є також із боку приватного сектора.