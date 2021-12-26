Здоровий сніданок: дієтолог назвала головні правила

Сніданок - це основний прийом їжі і заданий старт на цілий день. Якщо ви дбаєте про свою фігуру і здоров'я, слід зробити його здоровим і збалансованим, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Лікар-дієтолог Юлія Костенко назвала правила здорового сніданку і запропонувала кілька відмінних і смачних варіантів.

Головні правила сніданку наступні:

  • склянка теплої води натщесерце.
  • повноцінний прийом їжі не пізніше ніж через годину після прокидання.
  • кава, чай або інший напій через 40 хв після сніданку.
  • за обсягом їжі сніданок займає друге місце (перше місце займає обід і, відповідно, третє - вечеря).

Сніданок, як і кожен прийом їжі, повинен складатися з білків, жирів і вуглеводів:

- білок: яйця, риба, сир, дієтичне м'ясо, бобові при гарній переносимості - жири: вершкове масло 82%, топлене вершкове масло, ікра, печінка тріски, авокадо, рослинні олії, оливки, горіхи, насіння, тверді витримані сири, по типу пармезану. - вуглеводи: мова йде тільки про складні вуглеводи (це цільнозернові крупи).

Здоровий сніданок: дієтолог озвучила головні правила і запропонувала смачні варіанти

Проте, аналізуйте, який буде за планом день стосовно фізичної активності. Активний - додайте порцію каші вранці, неактивний - краще обійтися. ⠀ Овочів (клітковина) має бути багато і вони не враховуються в розмірі порції. Зелень обов'язкова і вона не враховується в калораж.

Сніданок повинен бути переважно білково-жировим + клітковина (вуглеводів мало). ⠀

  • Білки для фундаменту і базової конструкції.
  • Жири для настрою, здоров'я і краси.
  • Вуглеводи для енергії.

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